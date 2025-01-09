سوق أهراس.. حجز أزيد من 2700 قرص مهلوس

تمكنت قوات الشرطة بفرقة مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات بأمن ولاية سوق أهراس، من الإطاحة بمشتبه فيه يمتهن الاتجار بالمؤثرات العقلية، مع حجز كمية قدرت بـ 2767 قرصاً من نوع بريغابالين 300 ملغ، كانت مهيّأة للبيع والترويج.

وحسب بيان من مكتب الاتصال بأمن ولاية سوق أهراس، تلقت النهار أونلاين نسخة منه، فإن توقيف المشتبه فيه جاءت بناءً على عمليات بحث وتحرٍّ، أفضت إلى تحديد هوية المشتبه فيه الذي كان يستغل مسكنه العائلي في تخزين المؤثرات العقلية، ومن ثَمَّ توزيعها وبيعها ليتم ضبط خطة محكمة.

وبعد تفتيش مسكن المشتبه فيه، بالتنسيق مع نيابة محكمة سوق أهراس، أسفرت العملية عن حجز الكمية السالفة الذكر ،مع توقيف المشتبه فيه الذي تم تحويله لمقر الفرقة.

باستكمال جميع الإجراءات القانونية، تم إنجاز ملف جزائي في حق المشتبه فيه، أحيل بموجبه أمام نيابة محكمة سوق أهراس، وصدر في حقه أمر إيداع بجلسة المثول الفوري.