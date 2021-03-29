سوق أهراس: حجز أزيد من 30 كلغ دجاج فاسد

تمكنت إحدى فرق المراقبة التابعة لمصلحة حماية المستهلك وقمع الغش، اليوم الإثنين، بسوق اهراس، من حجز كمية من الدواجن الفاسدة.

وكان مدون على وسمها تاريخ الإنتاج 18/03/2021 وعبارة يستهلك قبل 04 أيام، مما ينجر عن استهلاكها تسممات غذائية جماعية.

الكمية قدرت بوزن إجمالي 30.600 كغ، تم حجزها على بمحل تجاري ينشط في تجارة تجزئة والدواجن كائن ببلدية المراهنة.

وقد تم إتلافها على مستوى المذبح البلدي بسوق أهراس .

وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية الردعية، طبقا للقوانين السارية المفعول في هذا المجال، مع إعداد ملف للمتابعة القضائية ضد المخالف.