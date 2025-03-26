 سوق أهراس.. حجز أزيد من 4 كلغ من القنب الهندي وتوقيف مشتبه فيه

تمكنت قوات الشرطة القضائية بالأمن الحضري السادس لأمن سوق أهراس من حجز 4 كيلوغرامات و350 غرامًا من القنب الهندي، مع توقيف مشتبه فيه.

وجاءت عملية التوقيف بناءً على عمليات بحث وتحريات مكثفة. أسفرت عن تحديد هوية المشتبه فيه وكشف نشاطه في تخزين المخدرات داخل مسكنه العائلي بغرض المتاجرة بها.

وبعد الحصول على إذن من نيابة محكمة سوق أهراس، قامت المصالح الأمنية بتفتيش المسكن، حيث تم العثور على 43 صفيحة من القنب الهندي بوزن إجمالي 4 كيلوغرامات و350 غرامًا.

وباستكمال جميع الإجراءات القانونية، تم إعداد ملف قضائي ضد المشتبه فيه بتهمة المتاجرة في المخدرات. وتمت إحالته إلى نيابة محكمة سوق أهراس، حيث صدر في حقه أمر بالإيداع.