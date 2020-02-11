سوق أهراس.. حجز أزيد من 40 قطعة أثرية تعود لما قبل التاريخ وتوقيف شخصين

أوقفت عناصر الفرقة الإقتصادية والمالية فرع مكافحة المساس بالتراث الثقافي بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية سوق أهراس، مجموعة أشرار.

وجاءت حيثيات القضية بناء على معلومات مؤكدة واردة لعناصر الفرقة مفادها قيام شخصين بالمتاجرة وبيع وتخزين قطع أثرية، حجارة ثمينة، تعود إلى ما قبل التاريخ، وذلك عبر إقليم الولاية وضواحيها.

وبالإستغلال الأمثل للمعلومة تم ترصد المشتبه فيهما، حيث تم مداهمة المشتبه فيهما وهما يقومان بعقد صفقة بيع القطع الأثرية الثمينة.

أين تم توقيفهما متلبسين وبحوزتهما كمية من القطع الحجرية الثمينة ليتم تحويلهما إلى مقر الشرطة.

وبإستصدار إذن التفتيش الصادر عن وكيل الجمهورية لدى محكمة سوق أهراس تم تفتيش مسكني المشتبه فيهما.

أين عُثر بداخل أحد المساكن على 40 قطعة أثرية، وقد تم حجزها وتحويلها إلى مقر الشرطة بالتنسيق مع مديرية الثقافة للولاية تبيّن أنّ القطع الحجرية من التراث الجيولوجي المحمي قانونًا.

وبإستكمال جمع الإجراءات القانونية، تم إنجاز ملف قضائي للمشتبه فيهما عن جنحة البيع والإخفاء لممتلكات ثقافية مصنفة ومسجلة والتهريب، قدما بموجبه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سوق أهراس الذي بدوره أحالهما على جلسة المثول الفوري أين صدر في حق المشتبه فيهما أمر يقضي بوضعهما تحت إلتزامات الرقابة القضائية.