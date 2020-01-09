سوق أهراس: حجز أزيد من 500 قارورة خمر بتاورة

أخبار الجزائر
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سوق أهراس: حجز أزيد من 500 قارورة خمر بتاورة
بقلم محمد بن كموخ

تمكن عناصر الشرطة بتاورة في سوق أهراس من توقيف شخص وحجز كمية معتبرة من المشروبات الكحولية قدرت بـ 593 قارورة.

وتعود وقائع القضية الى ورود معلومات لعناصر الشرطة القضائية مفادها وجود شخص يقوم بتخزين الخمور بإحدى المزارع المتواجدة بدائرة تاورة.

وعقب تفتيش المزرعة بعد إستصدار إذن بالتفتيش الصادر عن وكيل الجمهورية لدى محكمة تاورة تم العثور على 593 قارورة خمر.

وأثناء مجريات التحقيق تبين أن هناك شريكين آخرين مهمتهما جلب وبيع المشروبات الكحولية بينما المشتبه فيه الثالث يقوم بتخزينها.

وقدم المشتبه فيه أمام نيابة محكمة تاورة بسوق أهراس، أين صدر في حقه حكم قضائي.


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