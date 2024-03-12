سوق أهراس: حجز كمية معتبرة من اللحوم فاسدة 

تمكنت مصالح التجارة لولاية سوق أهراس من حجز كمية معتبرة من اللحوم الحمراء فاسدة.

العملية جاءت تمت على إثر خرجة ميدانية اليوم لإحدى فرق الرقابة التابعة لمفتشية التجارة وترقية الصادرات سدراتة، على مستوى إقليم بلدية سدراتة، والتي إستهدفت مراقبة مختلف الأنشطة التجارية.

أين تم خلالها حجز أكثر من 89 كغ من لحوم مختلفة فاسدة ومتعفنة وأخرى مجمدة. حيث تم إتلاف الكمية المحجوزة.

كما تم إستدعاء المخالف قصد إتخاذ كافـة الإجراءات القانونية طبقا للقوانين السارية المفعول في هذا المجال.