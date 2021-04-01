سوق أهراس: حجز لحوم حمراء و”مرقاز” وزيتون فاسد

تمكنت فرق الرقابة التابعة لمصلحة حماية المستهلك وقمع الغش، بسوق اهراس، من حجز كميات معتبرة من المواد الغذائية الفاسدة.

وتمثلت المواد في لحوم حمراء طازجة دون ختم الطبيب البيطري قدرت كميتها بــــ30 كغ.

بالإضافة إلى مادة النقانق أو المرقاز محضرة إنطلاقا من لحوم بيضاء قدرت كميتهــــا بـ 04 كغ.

وكذا مادة الزيتون متعفنة ومنتهية الصلاحية قدرت كميتها بحوالي 08 كغ.

وحسب معاينة الطبيب البيطري، فإن الكميات المتمثلة في اللحوم،و النقانق غير صالحة للإستهلاك البشري، مما ينجر عن إستهلاكها تسممـــات غذائية.

وقد تم إتلافها على مستوى المذبح البلدي بسوق أهراس.

واتخذت كافة الإجراءات القانونية الردعية طبقا للقوانين السارية المفعول في هذا المجال، مع إعداد ملف للمتابعة القضائية ضد المخالفين .