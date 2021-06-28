سوق أهراس: حجز مواد غذائية منتهية الصلاحية موجهة للاستهلاك البشري

أخبار الجزائر
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سوق أهراس: حجز مواد غذائية منتهية الصلاحية موجهة للاستهلاك البشري
بقلم نسرين محفوف

تمكنت فرق الرقابة التابعة لمديرية التجارة لولاية سوق أهراس، من حجز كميات معتبرة من مواد غذائية منتهية الصلاحية. كانت موجهة للاستهلاك البشري من علامات تجارية مختلفة.

وتمثلت المحجوزات في قاروات ياغورت، مشروبات غازية، بسكويت، قوفريط، شكولاطة، كيك، توابل وخليط الزيتون. وتم حجز الكميات المذكورة آنفا على مستوى محل لتجارة التجزئة للتغذية العامة. وقد تم إتلافها بعين المكان .

كما إتخذت بشأن ذلك كافة الإجراءات القانونية الردعية طبقا للقوانين السارية المفعول في هذا المجال. مع إعداد ملف للمتابعة القضائية ضد المخالف.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=1014749

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