سوق أهراس: حجز 100 قنطار بطاطا و1086لتر زيت و350 كغ سميد

تدخلت فرق الرقابة لمصلحة مراقبة الممارسات التجارية والمضادة للمنافسة التابعة لمديرية التجارة سوق أهراس. على مستوى محلات تجار الجملة والتجزئة للمواد الغذائية، ببلدية سوق أهراس بالتنسيق مع مصالح الأمن.

وتمكنت من حجز عيني لكميات معتبرة من مواد غذائية مختلفة بسبب إرتكاب مخالفات أهمها ممارسة تجارية تدليسية. وكذا ممارسة أسعار غير شرعية (عدم الفوترة).

وتم حجز 1086لتر من مادة زيت المائدة، 350 كغ من مادة السميد الممتاز لمختلف العلامات التجارية. 37 كغ من العجائن.

وبالموازاة مع ذلك تمكنت فرق أخرى تابعة لنفس المصلحة وكذا لملحقة التجارة بدائرة مداوروش. في إطار التنسيق مع مصالح الدرك الوطني من حجز عيني لكمية معتبرة من مادة البطاطا. قدرت بحوالي 100 قنطار عند الحاجز الأمني التابع للدرك الوطني لبلدية الراقوبة. وذلك بسبب عدم الفوترة.

الكمية كانت على متن شاحنة تابعة لتاجر متنقل للخضر والفواكه متوجهة إلى مدينة شلغوم العيد.

وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية الردعية طبقا للقوانين السارية المفعول في هذا المجال، مع إعداد ملفات للمتابعة القضائية ضد المخالفين.