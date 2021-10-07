سوق أهراس: حجز 100 قنطار من المواد الغذائية منتهية الصلاحية

تمكنت إحدى فرق الرقابة التابعة لمصلحة حماية المستهلك وقمع الغش في سوق اهراس. وعلى إثر تدخل على مستوى محل لتجارة التجزئة للتغذية العامة كائن ببلدية المشروحة. من حجز كميات معتبرة من مواد غذائية منتهية الصلاحية موجهة للإستهلاك البشري قدرت كميتها بـــ 100 قنطار.

وتمثلت في أكياس الفرينة ذات وزن 01 كغ، أكياس السميد ذات وزن 01 كغ، قارورات صلصة السلطة. عبوات خردل، أكياس بسكويت، علب فولوفون والتي أتلفت على مستوى مركز الردم التقني.

كما اتخذت كافــــــة الإجراءات القانونية الردعية طبقا للقوانين السارية المفعول في هذا المجال، مع إعداد ملف للمتابعة القضائية ضد المخالف.