سوق أهراس.. حجز 1200 قرص مهلوس وتوقيف 3 أشخاص

اوقف عناصر الأمن الحضري السابع بأمن ولاية سوق أهراس 3 أشخاص بحوزتهم 1200 قرص مهلوس يقومون بترويجها وسط الشباب.

وتعود وقائع القضية إلى مطلع الأسبوع الجاري حيث وردت معلومات مؤكدة لعناصر الشرطة مفادها قيام أحد الأشخاص ترويجها.

على مستوى سكن في طور الإنجاز رفقة شريكين آخرين له في عقدهما الثاني من العمر.

وبعد استصدار إذن بالتفتيش عن وكيل الجمهورية لدى محكمة سوق أهراس تم تفتيش سكن المشتبه فيه.

الذي كان متواجدا به رفقة شركائه في العملية وعثر بحوزتهم على كمية من المؤثرات العقلية، ليتم تحويل المشتبه فيهم إلى مقر الشرطة .

وبإستكمال جميع الإجراءات القانونية تم إنجاز ملف قضائي للموقوفين الثلاثة قدموا بموجبه أمام نيابة محكمة سوق أهراس.

التي أصدرت في حقهم حكما قضائيا.