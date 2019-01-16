سوق أهراس.. حجز 1200 كبسولة مؤثرات عقلية

حجزت عناصر فرقة البحث و التدخل بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن ولاية سوق أهراس ما لا يقل عن 1200 كبسولة من المؤثرات العقلية.

عملية الحجز جاءت عقب الإطاحة بجماعة إجرامية منظمة تتكون من 5 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 24 سنة عن جرم تكوين جماعة إجرامية منظمة لنقل وتخزين والمتاجرة بمواد صيدلانية دون رخصة.

و بعد ورود معلومات لعناصر الفرقة تفيد بدخول مركبتين تحملان رقم تسجيل ولاية مجاورة من أجل نقل كمية من المؤثرات العقلية وترويجها داخل إقليم ولاية سوق أهراس.

وبعد التأكد من صحة المعلومة تم الترصد للمشتبه فيهم و ذلك بوضع نقطة مراقبة بأحد مخارج المدينة ليتم توقيف المركبتين.

وبعد إخضاعهما إلى عملية التفتيش تم العثور على 1200 كبسولة من المؤثرات العقلية.

وباستكمال جميع الإجراءات القانونية تم إنجاز ملف قضائي للموقوفين لتتم إحالتهم على قاضي التحقيق بمحكمة سوق أهراس الذي أصدر في حقهم أمرا بالإيداع بالحبس.