سوق أهراس.. حجز 2182 كلغ من الخضر والفواكه خلال أسبوع

حجزت فرقة التطهير بأمن ولاية سوق أهراس مطلع الأسبوع الجاري 2182 كلغ من الخضر والفواكه كانت معروضة بطريقة غير شرعية.

عملية الحجز تجسدت بعد قيام عناصر ذات الفرقة بـ1300 تدخل ميداني.

كما قامت ذات الفرقة في ذات السياق بـ17 خرجة ميدانية تم خلالها مراقبة 69 محل تجاري رفقة مصالح التجار.

كما تم حجز 1787 وحدة من مختلف السلع تم تسليمها إلى الجهات المختصة.

وفي مجال حماية البيئة والعمران قامت فرقة شرطة العمران بـ47 تدخل و60 عملية تم من خلالها توقيف الأشغال الغير قانونية.

كما قامت ذات الفرقة بتسجيل 57 مخالفة عمرانية تتعلق بمخالفة بخصوص إنجاز بناءات دون رخصة.