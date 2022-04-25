سوق أهراس: حجز 74 كغ من اللحوم البيضاء المتعفنة

تمكنت إحدى فرق الرقابة لحماية المستهلك وقمع الغش بمديرية التجارة وترقية الصادرات لولاية سوق أهراس اليوم الإثنين. على إثر خرجة ميدانية من حجز كمية تقدر بــ 74 كغ من مادة اللحوم البيضاء (الديك الرومي). بعضها مجمد والآخر تغير لونها إلى الإخضرار.

الكمية المذكورة آنفا والتي تم حجزها على مستوى محل لتجارة التجزئة للحوم و الدواجن غير صالحة للإستهلاك البشري. طبقا لمعاينة الطبيب البيطري لها، ونظرا لما تشكله من خطر على صحة و سلامة المستهلك. لاسيما من حيث إمكانية حدوث تسممات غذائية جماعية فقد تم إتلافها على مستوى المذبح البلدي لبلدية سوق أهراس.

كما تم استدعاء المخالف قصد اتخاذ كافــــــة الإجراءات القانونية الردعية طبقا للقوانين السارية المفعول في هذا المجال، مع إعداد ملف للمتابعة القضائية ضده.

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