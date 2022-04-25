سوق أهراس: حجز 74 كغ من اللحوم البيضاء المتعفنة
تمكنت إحدى فرق الرقابة لحماية المستهلك وقمع الغش بمديرية التجارة وترقية الصادرات لولاية سوق أهراس اليوم الإثنين. على إثر خرجة ميدانية من حجز كمية تقدر بــ 74 كغ من مادة اللحوم البيضاء (الديك الرومي). بعضها مجمد والآخر تغير لونها إلى الإخضرار.
الكمية المذكورة آنفا والتي تم حجزها على مستوى محل لتجارة التجزئة للحوم و الدواجن غير صالحة للإستهلاك البشري. طبقا لمعاينة الطبيب البيطري لها، ونظرا لما تشكله من خطر على صحة و سلامة المستهلك. لاسيما من حيث إمكانية حدوث تسممات غذائية جماعية فقد تم إتلافها على مستوى المذبح البلدي لبلدية سوق أهراس.
كما تم استدعاء المخالف قصد اتخاذ كافــــــة الإجراءات القانونية الردعية طبقا للقوانين السارية المفعول في هذا المجال، مع إعداد ملف للمتابعة القضائية ضده.
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حجز 7 قناطير من الدجاج الفاسد في ميلة
تمكنت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بأولاد أخلوف، في ولاية ميلة، من حجز 7 قناطير من الدجاج الفاسد.
بتاريخ 2022/04/22 على الساعة 22:00 ليلا، أثناء قيام أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بأولاد أخلوف بخدمة شرطة المرور. على مستوى الطريق الوطني رقم 100 ببلدية أولاد أخلوف، تمت مراقبة شاحنة صغير قادمة من بلدية تاجنانت. مقتادة من طرف المسمى (د-م) البالغ من العمر 30 سنة.
وبعد تفتيشها تبين أن المعني يحمل كمية من الدجاج المذبوح تقدر بحوالي 07 قناطير دون إحترام شروط النظافة والتبريد ووسم المنتوج. وكل هذا بدون فاتورة شراء ولا سجل تجاري، على إثرها تم اقتياد صاحب الشاحنة إلى مقر الفرقة الإقليمية للتحقيق معه.
كما تم عرض كمية الدجاج المحجوز على الطبيب البيطري بمكتب حفظ الصحة البلدي، وبعد معاينته تبين أنه غير مطابق للمواصفات وغير صالح للإستهلاك البشري، مع وجوب إتلافه.
بعد استكمال التحقيق تم تقديم الموقوف أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة شلغوم العيد.
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بجاية: إكتشاف مذبح سري وحجز 5 قناطير من لحم الدجاج
كما تمت هذه العملية، إثر معلومات واردة إلى أفراد وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني ببجاية. مفادها وجود مذبح سري ببلدية بوخليفة ولاية بجاية.
وبعد إستيفاء جميع الإجراءات تم مداهمة المستودع وحجز كمية من الدجاج المذبوح قدر بـ 564 كلغ. مع توقيف صاحب المستودع البالغ من العمر 36 سنة، والذي ينحدر من ولاية بجاية.
كما تم رفع ضد المشتبه فيه، جنحة والمتمثلة في ممارسة نشاط تجاري قار دون التسجيل في السجل التجاري. والذبح غير الشرعي في مذبح غير معتمد من طرف المصالح الولائية للبيطرة.
بالإضافة إلى عرض لوحوم للبيع دون دمغ، وعدم إحترام شروط النظافة الصحية.
كما تم إنجاز ملف في القضية وإرساله إلى الجهات القضائية المختصة مع إتلاف السلع المحجوزة.