سوق أهراس: حجز 83 صفيحة من الزيت ذات سعة 5 لتر

حجزت الفرق التابعة لمصالح الرقابة في سوق أهراس كمية معتبرة من مادة الزيت الغذائي. عثر عليها مخزنة على مستوى محل تجاري كان مغلقا ينشط في تجارة التجزئة للتغذية العامة.

ويأتي هذا في إطار عملية مكافحة المضاربة غير المشروعة و الممارسات التجارية غير الشرعية. وعلى إثر خرجة ميدانية لإحدى الفرق التابعة لمصالح الرقابة بالمديرية نهار أمس الأربعاء. رفقة مصالح الأمن الحضري الخامس على مستوى بلدية سوق أهراس .

وتم حجز الكمية 83 صفيحة من الزيت الغذائي ذات سعة 05 لتر. 6 قارورات من الزيت الغذائي ذات سعة 02 لتر.

وتم إستدعاء التاجر المخالف قصد إستكمال مختلف الإجراءات القانونية اللازمة، مع إعداد ملف للمتابعة القضائية ضده.

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