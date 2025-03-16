سوق أهراس .. حريق عدادات كهربائية داخل عمارة في حي العامرية بسدراتة

تدخلت فرق الحماية المدنية بسدراتة، ليلة أمس السبت الساعة ، لإخماد حريق شب في عدادات كهربائية داخل عمارة مكونة من خمسة طوابق بحي العامرية، ما أسفر عن خسائر مادية دون تسجيل خسائر بشرية.

ووفقًا لمصادر محلية، فقد التهمت النيران عشرة عدادات كهربائية بالكامل، مما أدى إلى حالة من الهلع بين السكان. كما تعرض شخصان لصدمة جراء الحادث، استدعت نقلهما إلى مستشفى سدراتة لتلقي الإسعافات اللازمة.

وقد تمكنت فرق الحماية المدنية من السيطرة على الحريق في حدود الساعة 23:35، بفضل تدخل سريع وفعال، بالتنسيق مع مصالح سونلغاز لضمان سلامة السكان ومنع انتشار ألسنة اللهب إلى باقي أجزاء العمارة.

ولا تزال التحقيقات جارية لتحديد الأسباب الحقيقية وراء اندلاع الحريق، وسط دعوات لتعزيز إجراءات السلامة داخل المباني السكنية لتفادي وقوع حوادث مماثلة مستقبلاً