سوق أهراس: حريق غابة ومحصول زراعي 

تدخلت الوحدة الثانوية سدراته اليوم 12-07-2024 على الساعة 10سا22د مع دعم من وحدتي أم العضائم ومداوروش على الساعة 11سا39د من أجل حريق غابة ومحصول زراعي، بالمكان المسمى مشتة بن عبيد بلدية عين سلطان.

حيث خلف الحريق خسائرحوالي 2.5 هكتار قمح لين وحوالي 1هكتار “بلوط أخضر، كشريد، قندول”.

الحريق أخمد نهائيا على الساعة 15سا25د بمشاركة مصالح الغابات، الدرك الوطني، مصالح البلدية .

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