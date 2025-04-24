سوق أهراس.. حريق في محرك سيارة أمام مقر شرطة الهجرة 

تدخلت الوحدة الرئيسية للحماية المدنية بولاية سوق أهراس، اليوم الخميس، في حادث حريق نشب بمحرك سيارة سياحية كانت متوقفة أمام مقر شرطة الهجرة غير الشرعية، وذلك في حدود الساعة 13:10.

وحسب بيان صادر عن مصالح الحماية المدنية، فقد تم تسجيل اندلاع ألسنة اللهب على مستوى المحرك. مما استدعى تدخلاً سريعاً للفرقة المتخصصة التي تنقلت إلى عين المكان فور تلقيها نداء الاستغاثة. وتمكّن الأعوان من السيطرة على الحريق وإخماده بالكامل، مانعين بذلك امتداد النيران إلى باقي أجزاء السيارة أو المنشآت القريبة.

وخلّف الحادث إصابة شخص واحد من جنس ذكر، تعرض لحالة صدمة. تم نقله على جناح السرعة إلى المستشفى الجهوي لتلقي الإسعافات الضرورية. أما من الناحية المادية، فقد اقتصرت الأضرار على المحرك فقط، دون تسجيل خسائر جسيمة.