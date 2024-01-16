قناة النهار سوق أهراس / حي واد كراب بقرية أولاد قاسم .. واقع تنموي صعب بقلم بوعلام عادل نشر في 16 جانفي 2024 - 16:25 مجتمع شارك غرِّد أرسل 30 0 سوق أهراس / حي واد كراب بقرية أولاد قاسم .. واقع تنموي صعب رابط دائم : https://nhar.tv/VqVps اقرأ أيضا طالع هابط : شاهد حالة المراحيض بمتوسطة في غليزان قناة النهار 02 جانفي تجارة: تجاوز سعرها 1700 دينار للكلغ .. اللحوم الحمراء المستوردة لكسر الأسعار في الأسواق قناة النهار 30 ديسمبر خدام الرجال : تصليح الهواتف النقالة قناة النهار 06 جانفي صريح جدا : شحال يصرف الجزائري على الدخّان..؟ قناة النهار 13 جانفي سائق سيارة "في تي سي" .. والله يا خاوتي جبدلي موس "60" قناة النهار 26 ديسمبر وهران: قلعة "سانتا كروز".. القبلة المفضلة لزوار الباهية قناة النهار 30 ديسمبر ماكلتنا بنينة وصحية : طبق لازانيا بالبادنجان قناة النهار 27 ديسمبر يوميات مجتمع : هل يتقن الجزائري الذكاء العاطفي قناة النهار 03 جانفي طالع هابط : النوي يوجه نداء قوي لرئيس الجمهورية على لسان شباب الجزائر قناة النهار 07 جانفي كتاب المشاهير يستضيف الممثل محمد رغيس يكشف فيها خبايا عن حياته الشخصية قناة النهار 07 جانفي