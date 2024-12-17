سوق أهراس.. شاب يعتدي على “مير” بالسلاح الأبيض داخل مكتبه

قام شاب اليوم الثلاثاء بالاعتداء بالسلاح الأبيض على رئيس البلدية داخل مكتبه بدائرة دائرة ولاية سوق أهراس.

وحسب مصادر “النهار اونلاين”،فإن أسباب الحادثة تعود إلى عدم استفادة المتهم من السكن الريفي. حيث قام بتحطيم مكتب رئيس البلدية، مكتب الأمانة، وعدد من المكاتب بالمصلحة البيومترية.

كما أن الطبيب الشرعي حدّد العجز الصحي لرئيس البلدية بـ 7 أيام.

وفور ذلك، تدخلت مصالح الشرطة القضائية بأمن دائرة المشروحة وأوقفت المتهم على الفور.

ووجهت النيابة للمتهم تهمة إهانة موظف أثناء تأدية مهامه والتمست نيابة الجمهورية عقوبة 5 سنوات سجنا نافذا ضد المتهم.

وأصدر قاضي المثول الفوري حكمًا بـ 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية بقيمة 20 مليون سنتيم، وكذا تعويض مالي قدره 5 ملايين سنتيم لرئيس البلدية.