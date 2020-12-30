سوق أهراس: شاب يقتل صهره وجاره ببندقية صيد ويصيب آخر بالخضارة

إهتز عشية امس، سكان بلدية الخضارة بسوق اهراس، على وقع جريمة شنعاء راح ضحيتها شخصان أصيب ثالث بجروح خطيرة.

الضحيتان يبلغان من العمر 70 والثاني في العقد الرابع من عمره توفي بعد تلقيهما رصاصتين من بندقية صيد من الجاني

كمااصيب شخص ثالث بجروح خطيرة، ليلوذ الجاني نحو وجهة مجهولة تاركا الضحيتين يسبحان في بركة من دمائهما.

وحسب المعلومات الأولية المستقاة من عين المكان، فان أقدام الجاني وهو صهر أحد الضحايا على فعلته هذه، بعد شجار عائلي.

الشجار تطور الى عراك أين أستعمل الجاني بندقية صيد وقام بأطلاق النار على صهره وجار صهره وعلى شخص ثالث.

من جهة اخرى، المصالح الامنية المختصة اقليما، وعقب سماعها بالحادثة الاليمة، سارعت الى عين المكان وقامت بمعاينة اولية للجريمة.

قبل ان يتم القبض على الجاني وتحويله على مقر الدرك الوطني، وتحويل القتيلين على مصلحة حفظ الجثث بمستشفى سوق اهراس.

هذا نظم اهل الضحايا وقفة احتجاجية كبيرة وغلق الطريق مطالبين بالقصاص في حق الجاني الذي تم توقيفه بعد الجريمة.

قبل أن يتدخل كبار وحكماء المنطقة واعادة فتح الطريق بالمنطقة التي عاشت ليلة رعب حقيقية .