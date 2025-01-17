سوق أهراس: صعوبة في السير بهذه الطرقات

حذرت مصالح الدرك الوطني، من خطر الإنزلاق نتيجة تساقط الثلوج وتشكّل الجليد على الطرقات.

ويتعلق الأمر بالطريق الوطني رقم 20 الرابط بين بلديتي أولاد إدريس وعين الزانة. والطريق الوطني رقم 82 الرابط بين بلديتي أولاد إدريس وبوحجار ولاية الطارف.

وأكدت ذات المصالح، أن أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني متواجدون بالمكان لتنبيه السائقين واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامتهم.

ونصحت بعدم التوجه إلى منطقة المسيد في الوقت الحالي بسبب الظروف الجوية، وذلك تفاديًا لأي حوادث أو مخاطر.