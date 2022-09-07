سوق أهراس: فتح تحقيق قضائي ضد 17 عائلة قدمت تصريحات كاذبة لنيل تعويضات

فتح وكيل الجمهورية لدى محكمة سوق أهراس، اليوم الأربعاء. تحقيقا مستعجلا للوقوف على أدلة تثبت قيام 17 عائلة بالإدلاء بتصريحات كاذبة للحصول على تعويضات.

وأفادت خلية الإعلام والاتصال لدى المجلس القضائي بالولاية، بأنّ العائلات الـ17 المشتبه فيها “أدلت بتصريحات كاذبة بغرض الاستفادة من تجهيزات كهرو-منزلية وغيرها من المواد الغذائية التي شرعت في توزيعها سلطات الولاية. مباشرة بعد اندلاع حرائق 17 أوت الماضي ضمن عملية تضامنية واسعة أعقبت تلك الحرائق. التي خلفت العديد من الأضرار في النسيج الغابي وفي الأشجار المثمرة. و رؤوس المواشي من أغنام وأبقار وماعز و اسطبلات وقنوات السقي الفلاحي”.

وأضاف المصدر ذاته أنه وبمجرد استكمال التحقيق، ستتخذ محكمة سوق أهراس إجراءات المتابعة الجزائية اللازمة ضد العائلات المعنية التي تقطن بكل من مشتة ” البويرة”. وحيي محطة سيرين وابن رشد بمدينة سوق أهراس.