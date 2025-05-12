قناة النهار سوق أهراس : مجهولون يعتدون على رئيس بلدية ونائبه خلال حملة تنظيف بقلم قناة النهار نشر في 12 ماي 2025 - 12:26 شارك غرِّد أرسل 96 0 سوق أهراس : مجهولون يعتدون على رئيس بلدية ونائبه خلال حملة تنظيف إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/395gl اقرأ أيضا شاهد..الـ "SCLCO" يشل نشاط شبكة إجرامية كانت تنشط تحت غطاء شركات وهمية قناة النهار 06 ماي وفد وزاري رفيع يزور جرحى الإنهيار الترابي بمستشفى وهران ويطمئن على حالتهم قناة النهار 27 أفريل الأضاحي المستوردة..800 نقطة بيع والدفع الإلكتروني متوفر قناة النهار 30 أفريل رفقاء القائد شاوشي يصلون الملعب قبل مقابلة القمة ضد الرويسات قناة النهار 03 ماي