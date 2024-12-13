سوق أهراس: مقتل شاب بطعنة خنجر أثناء محاولته فض شجار وتوقيف الفاعل

تمكنت مصالح أمن داىرة سدراتة في سوق أهراس، اليوم الجمعة، من توقيف قاتل المشتبه به في قتل شاب ليلة أمس بحي 60 سكن بسدراتة.

ويتعلق الأمر، بالمدعو “ع. ر”، من مواليد سنة 2001، والذي فر لوجهة مجهولة بعد ارتكابه جريمة القتل.

وسطرت مصالح الشرطة بأمن دائرة سدراتة،مخطط محكم واستعجالي بعد تفعيل عنصر البحث والاستعلام والتنسيق المحكم تحت اشراف نيابة الجمهورية لدى محكمة سدراتة، وتمكنوا من توقيف المشتبه فيه.

وتم توقيف المشتبه فيه، من طرف عناصر الشرطة بداور المائدة بسدراتة في ولاية سوق اهراس.

هذا ووقعت جريمة القتل، ليلة البارحة بمدينة سدراتة بحي 60 مسكن، وراح ضحيتها شاب في مقتبل العمر. والذي تلقى طعنة خنجر على مستوى رقبته أثناء محاولته فض شجار بين أفراد الحي.