سوق أهراس.. مولوجي تكرّم ذوي الهمم المتفوقين في المسابقة الوطنية لحفظ وتجويد وترتيل القرآن الكريم

أشرفت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، صورية مولوجي، رفقة والي سوق اهراس، على تكريم الأطفال المتفوقين في المسابقة الوطنية لحفظ وتجويد وترتيل القرآن الكريم من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وهذا خلال الزيارة التفقدية التي تقوم بها مولوجي إلى ولاية سوق أهراس.

كما تم تكريم المتفوقين في المسابقة من ذوي الاحتياجات الخاصة، عقب تأهلهم في التصفيات المحلية، وتقديرا لتميزهم في حفظ كتاب الله وإجادتهم لأحكام التلاوة.

وشاركت الوزيرة، رفقة الوالي والسلطات المحلية والأمنية للولاية بالمناسبة، في إفطار جماعي أقيم على شرف أمهاتنا وأبائنا كبار السن والأطفال، في أجواء سادتها روح التضامن والتآخي التي يكرسها شهر رمضان المبارك.