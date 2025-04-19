سوق أهراس.. وفاة امرأة متسممة بغاز أحادي أكسيد الكربون
بقلم عايدة.ع
لقيت امرأة حتفها، صباح اليوم السبت، في حادث تسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من المدفأة داخل مسكن بحي برال صالح ، بلدية و دائرة سوق أهراس.
وأفادت مصالح الحماية المدنية، انها تدخلت على الساعة 09سا40د من أجل حادث تسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون. المنبعث من المدفأة داخل مسكن بحي برال صالح ، بلدية و دائرة سوق أهراس.
حيث خلف الحادث تسمم امرأة تم نقلها إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى المحلي.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
رابط دائم : https://nhar.tv/70gvt