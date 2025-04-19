إعــــلانات
أخبار الجزائر

سوق أهراس.. وفاة امرأة متسممة بغاز أحادي أكسيد الكربون

بقلم عايدة.ع
سوق أهراس.. وفاة امرأة متسممة بغاز أحادي أكسيد الكربون
  • 46
  • 0

لقيت امرأة حتفها، صباح اليوم السبت، في حادث تسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من المدفأة داخل مسكن بحي برال صالح ، بلدية و دائرة  سوق أهراس.

وأفادت مصالح الحماية المدنية، انها تدخلت على الساعة 09سا40د من أجل حادث تسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون. المنبعث من المدفأة داخل مسكن بحي برال صالح ، بلدية و دائرة  سوق أهراس.

حيث خلف الحادث تسمم امرأة تم نقلها إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى المحلي.

»إضغط إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

رابط دائم : https://nhar.tv/70gvt
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر