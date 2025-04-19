سوق أهراس.. وفاة امرأة متسممة بغاز أحادي أكسيد الكربون

لقيت امرأة حتفها، صباح اليوم السبت، في حادث تسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من المدفأة داخل مسكن بحي برال صالح ، بلدية و دائرة سوق أهراس.

وأفادت مصالح الحماية المدنية، انها تدخلت على الساعة 09سا40د من أجل حادث تسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون. المنبعث من المدفأة داخل مسكن بحي برال صالح ، بلدية و دائرة سوق أهراس.

حيث خلف الحادث تسمم امرأة تم نقلها إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى المحلي.

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