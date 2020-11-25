سوق أهراس: وفاة امرأة بغاز أحادي الكربون

تدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية سدراتة، في ولاية بسوق أهراس، لأجل امرأة متوفية داخل منزلها، اختناقا بغاز احادي اكسيد الكربون.

وحسب بيان الحماية المدنية لولاية سوق أهراس، اليوم الأربعاء، فقد تم العثور على الضحية متوفية داخل منزلها بمشتة اولاد كوحيل.

وأوضح بيان الحماية المدنية لسوق أهراس أنه تم تحويل جثة الضحية الى مستشفى هواري بومدين بسدراتة، إلى مصلحة حفظ الجثث.

وتوجهت الحماية المدنية لسوق أهراس، على إثر هذه الحادثة الاليمة بنداء لكل المواطنين اخذ الحيطة والحذر للوقاية من الموت بالغاز.

ودعت الحماية المدنية المواطنين الى توفير كل التدابير الوقائية داخل المنازل خاصة بتوفير التهوية الطبيعية الكافية لتفادي مثل هذه الحوادث.