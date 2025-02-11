سوق أهراس.. وفاة شاب في حادث مرور ببلدية خميسة 

شهدت منطقة خميسة بولاية سوق أهراس، مساء أمس، حادث مرور خطير، إثر اصطدام عنيف بين سيارة سياحية ودراجتين ناريتين.

وأسفر الحادث عن وفاة شاب يبلغ من العمر 22 سنة متأثرًا بإصاباته الخطيرة في مكان الحادث. فيما أصيب شاب آخر عمره 19 سنة بجروح متفاوتة الخطورة.

وفور وقوع الحادث، تدخلت فرق الحماية المدنية بسرعة لتقديم الإسعافات الأولية للمصاب ونقله إلى المستشفى، بينما تم تحويل جثة الضحية إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى المحلي.