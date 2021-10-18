سوق أهراس.. وفاة شخص وإصابة 2 آخرين في إنقلاب شاحنة

لقي شخص حتفه، وأصيب إثنين آخرين، في حادث مرور تمثل في إنقلاب شاحنة ذات مقطورة، في سوق أهراس.

هذا وتدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية بسدراتة، في سوق أهراس، صباح اليوم الإثنين، لأجل هذا الحادث، والذي وقع بمفترق الطرق قالمة/سدراتة ببلدية سدراتة.

مخلفا وفاةشخص “ف . ب” من جنس ذكر يبلغ من العمر 25 سنة متوفي، و إصابة شخصين آخرين من جنس ذكر يبلغان من العمر 24 و25 سنة يعانيان من إصابات متفاوتة الخطورة.

أين قامت مصالح الحماية المدنية، بتقديم الإسعافات الأولية للمصابين وتحويل جميع الضحايا إلى مستشفى هواري بومدين بسدراتة.

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