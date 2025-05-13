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أخبار الجزائر

سوق أهراس.. 10 سنوات حبسا نافذا لفلاح بتهمة المضاربة في مادة الحليب

بقلم حسن طرابلسي
سوق أهراس.. 10 سنوات حبسا نافذا لفلاح بتهمة المضاربة في مادة الحليب
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قدمت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببئر بوحوش، دائرة اختصاص الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بسدراتة، مجموعة سوق أهراس، فلاحاً مشتبه فيه عن جرم المضاربة في مادة الحليب.

‎الفلاح تمت متابعته من قِبَل نيابة الجمهورية لدى محكمة سدراتة، بموجب أحكام القانون 21/15 المتعلق بمكافحة المضاربة.
‎بعد استكمال الإجراءات القانونية اللازمة المعمول بها، تم إنجاز ملف جزائي للمشتبه فيه، أحيل بموجبه أمام قاضي المثول الفوري بمحكمة سدراتة.

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