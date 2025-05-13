سوق أهراس.. 10 سنوات حبسا نافذا لفلاح بتهمة المضاربة في مادة الحليب
بقلم حسن طرابلسي
قدمت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببئر بوحوش، دائرة اختصاص الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بسدراتة، مجموعة سوق أهراس، فلاحاً مشتبه فيه عن جرم المضاربة في مادة الحليب.
الفلاح تمت متابعته من قِبَل نيابة الجمهورية لدى محكمة سدراتة، بموجب أحكام القانون 21/15 المتعلق بمكافحة المضاربة.
بعد استكمال الإجراءات القانونية اللازمة المعمول بها، تم إنجاز ملف جزائي للمشتبه فيه، أحيل بموجبه أمام قاضي المثول الفوري بمحكمة سدراتة.
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