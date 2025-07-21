سوق أهراس.. 11 جريحا في اصطدام تسلسلي بين ثلاث مركبات

تدخلت مصالح الحماية المدنية مساء الأحد على الساعة 20:21، إثر حادث مرور وقع على مستوى طريق المنى ببلدية ودائرة سوق أهراس، خلّف إصابات متفاوتة الخطورة وسط الركاب.

وحسب بيان لمصالح الحماية المدنية، فقد تمثل الحادث في اصطدام تسلسلي بين ثلاث مركبات.

وأسفر الحادث عن إصابة 11 شخصًا، تعرضوا إلى جروح مختلفة، بالإضافة إلى حالات صدمة نفسية نتيجة شدة الاصطدام.

وقد تم إسعاف الضحايا بعين المكان من قبل فرق الإنقاذ، قبل أن يتم نقلهم على جناح السرعة إلى المستشفى المحلي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.