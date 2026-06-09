سوق أهراس.. 5 جرحى إثر انقلاب سيارة
بقلم عايدة.ع
سجلت مصالح الحماية المدنية بولاية سوق أهراس، حادث مرور وقع بالطريق الوطني رقم 81، ببلدية ودائرة المراهنة، أسفر عن إصابة 05 أشخاص.
وأوضحت المصالح نفسها، أن الحادث تمثل في انحراف و انقلاب سيارة بالطريق الوطني رقم 81، ببلدية ودائرة المراهنة.
مشيرة أن الحادث خلّف إصابة 5 أشخاص (من بينهم 02 في حالة حرجة) تمّ إسعافهم و نقلهم إلى المستشفى المحلي.
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