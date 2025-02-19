سوق أهراس: 5 جرحى في حادث اصطدام تسلسلي بين 4 سيارات 

تدخلت فرق الوحدة الثانوية للحماية المدنية بالمشروحة، مدعومة بعناصر من الوحدة الرئيسية، إثر وقوع حادث مرور خطير على الطريق الوطني رقم 16، بالمنطقة المسماة المريس في ولاية سوق أهراس، وذلك في حدود الساعة 14:05.

الحادث نجم عن اصطدام تسلسلي بين 4 سيارات سياحية. ما أسفر عن إصابة 5 أشخاص في حالة صدمة مع جروح خفيفة. أربعة ذكور تتراوح أعمارهم بين 4 سنوات و58 سنة وامرأة تبلغ من العمر 58 سنة.

وفور وقوع الحادث، تدخلت فرق الحماية المدنية على جناح السرعة. وقدمت الإسعافات الأولية للضحايا. قبل نقلهم إلى المستشفى الجهوي “كعرار السبتي” بسوق أهراس لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.