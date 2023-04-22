سوق أهراس.. 599 قرصا مهلوسا كانت مخبأة داخل تجاويف سيارة

تمكن أعوان الفرقة المتعددة المهام للجمارك بمداوروش التابعة لمصالح مفتشية الأقسام للجمارك بسوق أهراس. في عملية مشتركة تم تنفيذها بالتنسيق مع عناصر الدرك الوطني يوم عيد الفطر المبارك. من حجز 599 قرصا مهلوسا تم ضبطها مخبأة بإحكام داخل تجاويف سيارة سياحية.

كما تكرس العملية الجاهزية الدائمة لأعوان الجمارك الجزائرية حتى خلال فترات الأعياد والعطل الرسمية. وكذا التنسيق العملياتي المشترك بين أجهزة الدولة في سبيل مكافحة كل ما يهدد صحة وسلامة المواطن. وكل ما من شأنه زعزعة الأمن والنظام العموميين.