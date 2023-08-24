سوق أهراس..7 ضحايا في حادث مرور

أصيب 7 أشخاص في حادث مرور وقع على مستوى الطريق الوطني رقم 16 مستوى الجحيفة بلدية الزعرورية ولاية سوق أهراس.

وافادت مصالح الحماية المدينة ان اسعافاتها تدخلت على الساعة 19سا45د. من أجل حادث اصطدام بين سيارتين على مستوى الطريق الوطني رقم 16 مشتة الجحيفة بلدية الزعرورية ودائرة تاورة.

ممشيرة ان الحادث خلف اصابة 07 اشخاص بجروح متفاوتة الخطورة ، تتراوح اعمارهم مابين 01 سنة و 37 سنة تم إسعافهم في عين المكان و نقلهم الى المستشفى المحلي.