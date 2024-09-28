سوق أهراس: قتيل و3 جرحى في حادث إصطدام سيارة بشاحنة في موكب زفاف
بقلم حسن طرابلسي
وقع حادث المرور المميت بمشتة أم الفيران بلدية تيفاش والذي تمثل في إصطدام سيارة سياحية من نوع رونو كليو 3 بشاحنة من نوع جاك في موكب زفاف.
حيث خلف الحادث 4 ضحايا من جنس ذكر تتراوح أعمارهم ما بين 30 و 50 سنة منهم متوفي في عين المكان. و 3 ضحايا متعددي الإصابات تم إسعافهم من طرف مصالح الحماية المدنية ونقلهم إلى إستعجالات مستشفى مداوروش. والمتوفي إلى مصلحة حفظ الجثث، مع تسجيل خسائر مادية في المركبتين.
رابط دائم : https://nhar.tv/fnkJF