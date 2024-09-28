سوق أهراس: قتيل و3 جرحى في حادث إصطدام سيارة بشاحنة في موكب زفاف

وقع حادث المرور المميت بمشتة أم الفيران بلدية تيفاش والذي تمثل في إصطدام سيارة سياحية من نوع رونو كليو 3 بشاحنة من نوع جاك في موكب زفاف.

حيث خلف الحادث 4 ضحايا من جنس ذكر تتراوح أعمارهم ما بين 30 و 50 سنة منهم متوفي في عين المكان. و 3 ضحايا متعددي الإصابات تم إسعافهم من طرف مصالح الحماية المدنية ونقلهم إلى إستعجالات مستشفى مداوروش. والمتوفي إلى مصلحة حفظ الجثث، مع تسجيل خسائر مادية في المركبتين.