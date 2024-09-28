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أخبار الجزائر

سوق أهراس: قتيل و3 جرحى في حادث إصطدام سيارة بشاحنة في موكب زفاف

بقلم حسن طرابلسي
سوق أهراس: قتيل و3 جرحى في حادث إصطدام سيارة بشاحنة في موكب زفاف
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وقع حادث المرور المميت بمشتة أم الفيران بلدية تيفاش والذي تمثل في إصطدام سيارة سياحية من نوع رونو كليو 3 بشاحنة من نوع جاك في موكب زفاف.

حيث خلف الحادث 4 ضحايا من جنس ذكر تتراوح أعمارهم ما بين 30 و 50 سنة منهم  متوفي في عين المكان. و 3 ضحايا متعددي الإصابات تم إسعافهم من طرف مصالح الحماية المدنية ونقلهم إلى إستعجالات مستشفى مداوروش. والمتوفي إلى مصلحة حفظ الجثث، مع تسجيل خسائر مادية في المركبتين.

رابط دائم : https://nhar.tv/fnkJF
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