سوق أهراس.. تفكيك نشاط شبكة إجرامية تمتهن سرقة الكوابل النحاسية

نجحت قوات الشرطة بالأمن الحضري السابع من تفكيك نشاط شبكة إجرامية تمتهن سرقة الكوابل النحاسية الخاصة باتصالات الجزائر، وكوابل السكك الحديدية وكوابل الإنارات العمومية.

العملية كُللت بتوقيف ستة مشتبه فيهم، مع حجز واسترجاع 10 قناطير من الكوابل النحاسية.

وتم تقديم المشتبه فيهم أمام نيابة محكمة سوق أهراس بموجب ملف قضائي. صدر في حق أربعة منهم أمر إيداع. فيما وضع بقيتهم تحت التزامات الرقابة القضائية.