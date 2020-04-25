سوق إعادة التأمين بالجزائر تسجل نموا بنسبة 11 بالمائة سنة 2019

كشف المجلس الوطني للتأمينات، اليوم السبت، أن سوق إعادة التأمين سجل نسبة نمو بلغت بـ 11 بالمائة سنة 2019.

وأفاد المجلس في حصيلته السنوية أن انتاج إعادة التأمين بمختلف فروعه سجل زيادة بنسبة 11.2 بالمائة، ليبلغ ما مقداره 35.7 مليار دج.

وبخصوص العقود الوطنية، أشار المجلس أنها سجلت زيادة بلغت 7.5 بالمائة، لتسجل رقم اعمال قدر بـ 29.8 مليار دج.

أما بخصوص العقود الدولية، أي إعادة التأمين لدى مؤمنين أجانب، فقد سجلت نموا بنسبة 34.5 بالمائة.

و ذلك بفعل ارتفاع التأمينات في مجال الحوادث و مختلف المخاطر و كات-نات و ذلك بعد تسجيل ملفات جديدة للسنة المالية لـ 2019.