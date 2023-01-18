سوق التأمينات يحقق رقم أعمال قارب 151.3 مليار دج في2022

كشف المجلس الوطني للتأمينات في مذكرته الفصلية الخاصة بحصيلة أنشطة القطاع في الثلاثي الثالث وتوقعات سنة 2022. ان سوق التأمينات بالجزائر، حقق سنة 2022 رقم أعمال قارب 151.3 مليار دج. مسجلا بذلك نموا بـ 4.3 بالمائة مقارنة بـ2021.

ووفقا للمذكرة الفصلية للمجلس أن شركات التأمين على الأضرار تتوقع أن يبلغ إجمالي الاقساط المحصلة عند إغلاق السنة الماضية 136.8 مليار دج. أي بارتفاع قدره 3.1 بالمائة بالمقارنة مع سنة 2021. بإستثناء الفرع “الزراعي”، فإن جميع فروع التأمينات على الاضرار عرفت نموا يتراوح ما بين 3 بالمائة و 12 بالمائة، على غرار فرع “السيارات” الذي نما بـ3.7 بالمائة و” الحرائق والمخاطر المختلفة” بـ3.2 بالمائة وفرع “القروض” بنسبة 12.6 بالمائة، حسب تقديرات المجلس.

أما فيما يخص التأمينات على الأشخاص كشف المجلس ان التوقعات تشير إلى بلوغ رقم الأعمال 14.5 مليار دج، أي بزيادة نسبتها 17.3 بالمائة. بإستثناء فرع “الرسملة”، فإن مجمل الفروع الأخرى عرفت نموا ملحوظا. على غرار “التأمين على الحوادث” +82.4 بالمائة و”المساعدة” +87.4 بالمائة و”الاحتياط الجماعي” 16 بالمائة.

بينما حصيلة قطاع التأمينات خلال الأشهر التسع الأولى لسنة 2022، فإن المذكرة أظهرت بأن هذا السوق بمختلف أنشطته، حقق رقم أعمال بقيمة 120.2 مليار دج، أي بزيادة بلغت نسبة 5.4 بالمقارنة مع نفس الفترة لسنة 2021.

وهيمن نشاط “التأمين على الأضرار”على السوق الوطني للتأمينات بحصة بلغت 85.8 بالمائة، متبوعا ب فرع “التأمين على الأشخاص”بنسبة تقارب 10 بالمائة، حسبما أفادت به نفس المذكرة والتي أبرزت أن “القبول الدولي” استحوذ على حصة من السوق بلغت 4.4 بالمائة حيث حقق إنتاج إضافي بلغ 236.4 مليون دج أي بزيادة بلغت نسبة 4.7 بالمائة بالمقارنة مع فترة 30 سبتمبر 2021.