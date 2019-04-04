سوق التأمينات يحقق رقم أعمال يفوق 142 مليار دج خلال 2018

حقق سوق التأمينات، رقم أعمال بلغ 142.6 مليار دج، خلال سنة 2018، مقابل 139.5 مليار دج خلال نفس الفترة، من سنة 2017.

أي أن سوق التأمينات، عرف ارتفاعا نسبته 2.2%، حسبما أشار اليه المجلس الوطني للتأمينات.

وأشار ذات المصدر على موقعه الالكتروني، أن رقم الأعمال الذي حققته التأمينات الخاصة بالأضرار، قد سيطر، بتحقيق أكثر من 126 مليار دج.

و في المقابل، سجل فرع التأمين على الاشخاص تراجعا، بـ10.5%، حيث بلغ 12.21مليار دج .

ويمتلك فرع السيارات، 54.7% من حقيبة التأمينات على الأضراروذلك بـ 68.9 مليار دج.

وبخصوص فرع الحرائق والأخطار المختلفة، فقد حقق رقم أعمال بلغ46.6 مليار دج، أي بزيادة 1.6%.

وفيما يتعلق بفرع النقل، فقد تراجع رقم أعماله بـ1%، ليبلغ 5.82 مليار دج، مقابل 5.88 مليار خلال سنة 2017.

كما خص تراجع رقم الأعمال، فرع التأمين الفلاحي، بـ5.8%، نتيجة تراجع الفرع الحيواني الثانوي، بسبب عدم تجديد العقود الخاصة بالأبقار.

و من جهته، سجل فرع التأمينات على القروض، زيادة، قدرت بـ0.4%، برقم أعمال بلغ 2.14 مليار دج.

في المقابل، سجل القرض العقاري تراجعا بنسبة 9.9%، بسبب انخفاض القروض الممنوحة من طرف القرض الشعبي الجزائري.

هذه القروض تخص اطار برنامج السكن الترقوي العمومي، وبنك الجزائر الخارجي، بـ54 %، و19%.