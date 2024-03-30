سوق التأمينات يحقق رقم أعمال يقارب 170 مليار دج في 2023

سجلت سوق التأمينات رقم أعمال قدر بحوالي 169.6 مليار دج أي بزيادة قدرها 3.5 % مقارنة بالسنة السابقة.

وحسب المجلس الوطني للتأمينات في مذكرته الظرفية الخاصة بالثلاثي الأخير ونهاية سنة 2023 حقق فرع التأمينات على الأضرار رقم أعمال قدر بـ 144.2 مليار دج مع نهاية ديسمبر 2023 (+2.6%) وذلك بحصة سوق تبلغ 85%.

بينما حقق فرع التأمين على الأشخاص رقم أعمال بلغ 17.6 مليار دج (+7.1%) وحصة سوق قدرها 10.4 % على أساس السنة .

في حين تأمين السيارات الذي يمثل 45.6% من إجمالي إنتاج التأمينات على الأضرار، فقد حقق سنة 2023 رقم أعمال قدر بحوالي 65.8 مليار دج أي بزيادة قدرها 1.6% مقارنة بنفس الفترة من سنة 2022 ” تم تحقيقها من خلال “المخاطر الإجبارية التي ارتفعت بنسبة 11.2% وتمتلك حصة قدرها 20.9% من محفظة الفرع المذكور.

وأضاف ذات المجلس أن عدد العقود المبرمة في إطار هذا الضمان ارتفع نهاية سنة 2023 إلى 7.5 مليون عقد أي بزيادة 1% مقارنة بالسنة السابقة.

وحول نشاط تكافل وهو فرع ناشئ لكنه يسجل نموا بثلاثة أرقام (343%)، فقد حقق رقم أعمال بقيمة 214.8 مليون دج منها 129.6 مليون دج حققها الفرع الثانوي “تكافل عام ” و85.2 مليون دج حققها ” تكافل عائلي” .

وبخصوص إعادة التأمين والقبولات الدولية, تمتلك هذه الأخيرة 4,4% من الحصص أي بقيمة 7.4 مليار دج حققتها الشركة المركزية لإعادة التأمين في نهاية عام 2023، مقابل 6.8 مليار دج في نهاية عام 2022 أي بزيادة قيمتها 8.7%.