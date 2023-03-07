قناة النهار سوق الذهب..دخلاء المهنة يهددون بإستقرار هذا النشاط بقلم النهار أونلاين نشر في 07 مارس 2023 - 09:20 شارك غرِّد أرسل 9 0 سوق الذهب..دخلاء المهنة يهددون بإستقرار هذا النشاط إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/sUcYU اقرأ أيضا 52 دقيقة إقتصاد: الرقمنة في مواجهة البيروقراطية.. الطريق نحو الشفافية قناة النهار 27 فيفري صريح جدا: هذا ما يعرفه الجزائريون عن فضائل شهر شعبان قناة النهار 28 فيفري الشيخ النوي: كي تكون في عين تموشنت رد بالك وعسّ روحك.. ! قناة النهار 02 مارس هكذا كان أول يوم من إمتحانات الفصل الثاني في الطورين المتوسط والثانوي قناة النهار 05 مارس بسكرة : المدينة الجديدة.. مشاريع سكنية ضخمة وافتقار للمرافق الضرورية قناة النهار 28 فيفري رئيس الجمهورية يبدي إرتياحه للنتائج المحققة في القطاع الفلاحي قناة النهار 28 فيفري فاسألوا: المجتهد مأجور قناة النهار 20 فيفري طالع هابط: النوي خلطها بسبب ملف إستيراد السيارات .. شبعتونا خرطي قناة النهار 23 فيفري دلال خير: شاب في ربيع العمر تعرض لحادث مرور أقعده الفراش قناة النهار 17 فيفري كلمة رئيس الجمهورية خلال الدورة العادية الـ 36 لمؤتمر قمة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي قناة النهار 19 فيفري