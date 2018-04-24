سوق السيارات حابس .. لي يساوم مايوليش في القليعة

شهد سوق السيارات المستعملة في القليعة بتيبازة، اليوم الثلاثاء، إقبالا واسعا من قبل الباعة والزبائن وسط ركود في البيع والشراء.

ولا تزال حملة المقاطعة تعصف بأسواق السيارات المستعملة، ما أدى إلى توقف كلّي لعملية البيع والشراء في الأسواق.

وفي جولة لفريق “النهار Auto”،بالسوق فقد وجد سعر “السامبول” ما بين 135 إلى 150 مليون سنتيم.

بينما ارتفع سعر”I10 وI20″ مقارنة بالأسبوع الماضي بنسبة 20 بالمائة لتصل إلى ما بين 180 إلى 210 مليون سنتيم.

وكشف بعض الباعة عن استيائهم من الزبائن الذين يستفسرون عن سعر السيارة سواء الجديدة أو القديمة ولكن يغادرون بلا عودة.

وفي تصريحات خص بها بعض المشترين للنهار، أكدوا أن حملة المقاطعة لم تأتي بثمارها على أرض الواقع.

منوهين إلى الإستمرار في المقاطعة حتى يتراجع سعر السيارات وتصبح في متناول “الزاولية”.