سوق السيارات يرتفع مجددا رغم حملة المقاطعة!!

عرفت، اليوم الثلاثاء، أسعار السيارات ارتفاعا ملموسا مقارنة بالأسابيع المنصرمة رغم حملة المقاطعة التي أطلقها رواد مواقع التواصل الإجتماعي منذ أسابيع.

وشهد سوق السيارات بالقليعة، إقبالا واسعا اليوم من طرف الباعة والمشترين، الذين رفضوا الرضوخ لحملة المقاطعة،التي تهدف إلى خفض الأسعار.

وفي جولة فريق “النهار Auto”بالسوق، لاحظنا بأن المشتري يتجنب التقرب من السيارات الجديدة خوفا من أن يقوم وكلاء السيارات بتخفضيها في الأيام المقبلة.

حيث وقفنا على ارتفاع سعر “السامبول” إلى 5 بالمائة نظر للطلب المتزايد عليها.

في حين لقيت السيارات القديمة مثل “ماروتي” و”شيري كيوكيو” إقبالا واسعا، رغم عدم تراجع سعرها.

وحسب تصريحات زوار السوق اليوم، فإن سوق السيارات عاد إلى الواجهة مقارنة بالاسابيع الماضية.

وأشاروا، إلى أن حملة المقاطعة لم تأتِ بثمارها على أرض الواقع.

وفي الفيديو التالي، رصدنا لكم بعض السيارات حيث نعرفكم على مزاياها وأسعارها لهذا الأسبوع.