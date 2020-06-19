سوق الكتاب في ظل جائحة كورونا محور نقاش وزارة الثقافة مع دور النشر

عقدت وزارة الثقافة بالجزائر العاصمة إجتماعا حول سوق الكتاب بحضور فاعلين في مجال النشر .

حيث تم خلال الإجتماع التطرق إلى جل المشاكل التي تقف أمام صناعة الكتاب في ظل جائحة كورونا.

وكذا سبل تعزيز التعاون بين وزارة الثقافة ودور النشر.

وحسب ما أفادت به وزارة الثقافة، فإن الإجتماع خلص إلى إقتراح تشكيل لجنة مشتركة لتقديم التصورات والاقتراحات، للتغلب على الصعوبات التي تعترض تفعيل تطوير النشر وإعادة بعث سوق الكتاب في الجزائر.

الإجتماع دعت إليه وزيرة الثقافة، مليكة بن دودة وحضره كل من الأمين العام للمنظمة الوطنية لناشري الكتب، مهند الجهماني ونائب رئيس المنظمة الوطنية لناشري الكتب، عبد الحليم صالحي.

بالإضافة إلى الأمين العام لنقابة ناشري الكتب ياسر أبو يحيى مزيان، إلى جانب إطارات من الوزارة.