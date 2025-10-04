سوق أهراس.. إرتفاع حصيلة اصطدام سيارة بحافلة لنقل المسافرين إلى قتيل و19 جريحا

لقي شخص حتفه فيما أصيب 19 شخصا في حادث مرور وقع طريق الوزن الثقيل، بلدية ودائرة سدراتة ولاية سوق أهراس.

وأفاد بيان للحماية المدنية تدخلت مصالحها على الساعة 18:55 من أجل حادث اصطدام بين سيارة وحافلة لنقل المسافرين خط (سوق أهراس-الأغواط).

وخلف الحادث وفاة شخص تم نقله الى مصلحة حفظ الجثث. وإصابة ضحية بجروح في الرأس و 18 آخرين في حالة صدمة تم اسعافهم ونقلهم إلى المستشفى المحلي.