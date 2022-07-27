سوق اهراس..إصابة 3 أشخاص في اصطدام بين سيارتين

أصيب ثلاثة أشخاص بجروح في حادث مرور، وقع اليوم الأربعاء، بالطريق الوطني رقم 80 الرابط بين سدراته وعين البيضاء بولاية سوق اهراس.

وفي بيان لمصالح الحماية المدنية للولاية، فقد تدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية سدراته على الساعة 06:07 بالطريق الوطني رقم 80 الرابط بين سدراته وعين البيضاء، من أجل حادث إصطدام بين سيارتين من نوع “polo” و “_dacia_logan “.

حيث أدى الحادث الى إصابة ثلاث ضحايا لهم إصابات متفاوتة تم تحويلهم الى مستشفى سدراته، مع تسجيل خسائر مادية كبيرة للمركبتين.

للإشارة أنه كان دعم من طرف الوحدة الثانوية بئر بوحوش.

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