سوق اهراس.. إصابة 6 أشخاص في حادث مرور بالطوريق الوطني رقم 16
بقلم حسين طرابلسي
أصيب 6 أشخاص، اليوم الأربهاء، اثر حادث مرور بالطريق الوطني رقم 16 -بولحرش- بولاية سوق اهراس.
وحسب بيان الحماية المدنية، فلقد تدخلت الوحدة الثانوية المشروحة ، على الساعة 09 سا 50 د لاجل حادث مرور انحراف سيارة سياحية واصطدامها بالحاجز الفاصل.
وخلف الحادث 6 ضحايا، ضحية من الجنس ذكر يعاني من اصابة في الراس، ضحية من الجنس انثى تعاني من الام في الصدر.
واربعة ضحايا 3 من الجنس انثى وطفل يبلغ 11 شهر في حالة صدمة تم نقلهم الى المستشفى الجهوي بعد تقديم الاسعافات الاولية.
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