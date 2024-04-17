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أخبار الجزائر

سوق اهراس.. إصابة 6 أشخاص في حادث مرور بالطوريق الوطني رقم 16 

بقلم حسين طرابلسي
سوق اهراس.. إصابة 6 أشخاص في حادث مرور بالطوريق الوطني رقم 16 
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أصيب 6 أشخاص، اليوم الأربهاء، اثر حادث مرور بالطريق الوطني رقم 16 -بولحرش-  بولاية سوق اهراس.

وحسب بيان الحماية المدنية، فلقد تدخلت الوحدة الثانوية المشروحة ، على الساعة 09 سا 50 د لاجل حادث مرور انحراف سيارة سياحية واصطدامها بالحاجز الفاصل.

وخلف الحادث  6 ضحايا، ضحية من الجنس ذكر يعاني من اصابة في الراس، ضحية من الجنس انثى تعاني من الام في الصدر.

واربعة ضحايا 3 من الجنس انثى وطفل يبلغ 11 شهر في حالة صدمة تم نقلهم الى المستشفى الجهوي بعد تقديم الاسعافات الاولية.

رابط دائم : https://nhar.tv/cYtl5
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