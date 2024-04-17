سوق اهراس.. إصابة 6 أشخاص في حادث مرور بالطوريق الوطني رقم 16 

أصيب 6 أشخاص، اليوم الأربهاء، اثر حادث مرور بالطريق الوطني رقم 16 -بولحرش- بولاية سوق اهراس.

وحسب بيان الحماية المدنية، فلقد تدخلت الوحدة الثانوية المشروحة ، على الساعة 09 سا 50 د لاجل حادث مرور انحراف سيارة سياحية واصطدامها بالحاجز الفاصل.

وخلف الحادث 6 ضحايا، ضحية من الجنس ذكر يعاني من اصابة في الراس، ضحية من الجنس انثى تعاني من الام في الصدر.

واربعة ضحايا 3 من الجنس انثى وطفل يبلغ 11 شهر في حالة صدمة تم نقلهم الى المستشفى الجهوي بعد تقديم الاسعافات الاولية.