سوق اهراس: إنتشال جثة والبحث عن أخرى بعد انحراف سيارة بسد ملاق
تدخلت وحدات الحماية المدنية لولاية سوق اهراس أمس من أجل حادث مرور تسبب في وفاة شخصين.
وحسب بيان لذات المصالح، فإن حادث مرور وقع على الساعة 21 و25 د إثر انحراف سيارة سياحية على متنها شخصين تبعها سقوط في سد المياه “سد ملاق”، بالمكان المسمى المهراس، ببلدية تاورة.
بالمقابل، تم إنتشال الضحية الأولى وهي إمرأة متوفية على الساعة 00ساو30د. في حين تتواصل عملية البحث عن الضحية الثانية من طرف الفرق المختصة للحماية المدنية.
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سوق اهراس: انتشال جثتي أخوين قاصرين غرقا في بركة مائية
انتشلت مصالح الحماية المدنية لولاية سوق أهراس، اليوم الجمعة، جثتي، أخوين قاصرين غرقا في بركة مائية.
وقد تدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية بالحدادة وفرقة الغطس بالوحدة الرئيسية على الساعة 10 و 45 دقيقة. لأجل إنتشال غريقين من جنس ذكر (م.آ وَ م.خ) أخوين يبلغان من العمر 15 و16 سنة. من بركة مائية المسماة البركة الزرقاء بالمكان المسمى مشتة الهميسي ببلدية أولاد مومن ودائرة الحدادة.
كما تمكنت الفرق من إنتشال جثتي الغريقين. وتم تحويلهما بواسطة سيارة الإسعاف إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى الجهوي سوق أهراس .
وفاة شخص وإصابة 2 آخرين في إنقلاب شاحنة
بالمقابل لقي شخص حتفه، وأصيب إثنين آخرين، في حادث مرور تمثل في إنقلاب شاحنة ذات مقطورة، في سوق أهراس.
كما تدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية بسدراتة، في سوق أهراس، صباح اليوم الإثنين، لأجل هذا الحادث، والذي وقع بمفترق الطرق قالمة/سدراتة ببلدية سدراتة.
مخلفا وفاةشخص “ف . ب” من جنس ذكر يبلغ من العمر 25 سنة متوفي، و إصابة شخصين آخرين من جنس ذكر يبلغان من العمر 24 و25 سنة يعانيان من إصابات متفاوتة الخطورة.
أين قامت مصالح الحماية المدنية، بتقديم الإسعافات الأولية للمصابين وتحويل جميع الضحايا إلى مستشفى هواري بومدين بسدراتة.